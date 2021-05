Erster Trailer für Doku-Serie von Oprah Winfrey und Prinz Harry

Die US-Moderatorin Oprah Winfrey (67) und Prinz Harry (36) haben einen ersten Trailer zu ihrer gemeinsamen Doku-Serie zu Themen psychischer Gesundheit veröffentlicht.

Neben den beiden sind darin unter anderem die Sängerin Lady Gaga und die Schauspielerin Glenn Close zu sehen. Die Serie "The Me You Can't See" ("Das Ich, das Du nicht siehst") soll ab dem 21. Mai beim Streamingdienst von Apple zu sehen sein.

"Die Entscheidung zu treffen, sich Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche", sagt Harry in dem Trailer. "Heutzutage mehr denn je ist es ein Zeichen von Stärke." Auch Harrys Ehefrau Meghan und Sohn Archie sind kurz zu sehen, zudem werden Bilder von der Beerdigung seiner Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1997 gezeigt.