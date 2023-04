Erster VÖZ-Preis für Wissenschaftsjournalismus ging an Tanja Traxler

Den Förderpreis Medienforschung sicherte sich Jana Egelhofer für ihre Dissertation mit dem Titel "I don't like it - let's call it ,fake' - The Content and Consequences of the Fake News Debate".

apaDer Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat am Montag den Förderpreis Wissenschaft und Medien 2022 verliehen. "Standard"-Wissenschaftsressortleiterin Tanja Traxler wurde dabei als erste Preisträgerin der neuen Kategorie Wissenschaftsjournalismus geehrt. Die Auszeichnung solle Anreiz für mehr Volumen, aber auch für mehr Qualität in der Wissenschaftsberichterstattung sein, erläuterte VÖZ-Vizepräsident Thomas Kralinger in einer Aussendung. Denn diese könne einen "wesentlichen Beitrag im Kampf gegen die grassierende Wissenschaftsskepsis leisten und mehr Verständnis und Wertschätzung gegenüber der Wissenschaft schaffen". Traxler erhielt die Auszeichnung für den umfangreichen Artikel "Wie die Quantenphysik mit unserer Vorstellung von Realität aufräumt". Darin liefere sie auch für Laiinnen und Laien einen verständlichen Überblick über das komplexe Thema Quantenphysik, so die Jury. Den Förderpreis Medienforschung sicherte sich Jana Egelhofer für ihre Dissertation mit dem Titel "I don't like it - let's call it 'fake' - The Content and Consequences of the Fake News Debate". Darin untersucht sie die Verwendung des Fake-News-Begriffs im politischen Diskurs und testet die Folgen seiner Instrumentalisierung. Den Hannes-Haas-Nachwuchspreis erhielt Clara Peter für ihre Masterarbeit "Von der Registrierung zur Zahlung: Anreize zur Steigerung der Zahlungsbereitschaft registrierter User*innen für digitalen Content österreichischer Tageszeitungen".