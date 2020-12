Es wird immer noch gefaxt

Vom Statussymbol und unverzichtbaren Arbeitsgerät zum Nischenprodukt und Museumsstück. Der Fernkopierer verlor durch das Internet an Relevanz. Für einen Nachruf ist es aber zu früh.

Es ist noch unter uns. Räumlich etwas entrückt, in einer Büronische, und Staub angesetzt hat es auch. Wann das letzte Fax verschickt wurde? Gute Frage. Die großen Zeiten des Faxgeräts sind vorbei, aber für einen Nachruf ist es definitiv noch zu früh. Für die Renaissance bei Kids durch eine Retrowelle auch. Faxnummern finden sich noch auf zahlreichen Visitenkarten, in gar nicht so wenigen Firmen und Privathaushalten steht noch ein Fernkopierer. Man tut so, als ob man sich noch brauchen würde: ...