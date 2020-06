EU-Kommission fordert einheitlichere Umsetzung der DSGVO

Die EU-Kommission sieht eine einheitlichere Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU als notwendig an. Dies sei "wichtig für die Bürger und für Unternehmen, insbesondere für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU)", sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch anlässlich der Vorstellung eines Berichts der EU-Behörde zu zwei Jahren DSVGO in Brüssel.

SN/AP EU-Justizkommissar Didier Reynders