EU nimmt Microsoft wegen Teams in das Visier

Die EU-Wettbewerbshüter haben eine offizielle Untersuchung gegen Microsoft eingeleitet. Stein des Anstoßes ist die Einbindung der Kommunikationssoftware Teams in das Bürosoftwarepaket Office, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Dies könne den Wettbewerb behindern. Der US-Konzern Salesforce, der mit Slack einen Teams-Konkurrenten anbietet, hatte sich bei den Wettbewerbshütern mit Sitz in Brüssel beschwert.

BILD: SN/APA/AFP/GERARD JULIEN EU-Kommission schaut Microsoft auf die Finger