Eugen Hauber: Fotos, die besondere Momente bewahren

Eugen Hauber wird als Pressefotograf wiederentdeckt. Im Bild "Thalersee-Tarzan" zeigt der junge Arnie seine Muskeln.

Zwei junge Männer präsentieren ihre Muskeln in freier Natur. Einer davon, der damals 18-jährige Arnold Schwarzenegger, sollte später eine vielfältige Weltkarriere starten. Abgelichtet wurden die beiden steirischen Muskelprotze anno 1965 vom Grazer Pressefotografen Eugen Hauber (1896-1987) in einer Waldlichtung. Wie er sein in Schwarzeneggers Heimatgemeinde Thal bei Graz aufgenommenes Foto betitelt hat, zeugt von Humor: "Thalersee-Tarzan".

Als "Grazer Original", das mit seiner Kamera durch die Straßen flanierte, sowie als zeitweilig "ältester Pressefotograf Österreichs" erlangte Hauber nationale Bekanntheit. In ...