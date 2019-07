EuGH prüft Facebook-Datenübermittlung in die USA

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung damit, ob das Online-Netzwerk Facebook personenbezogene Daten in die USA übermitteln darf. Der österreichische Datenschutz-Aktivist Maximilian Schrems wehrt sich dagegen, dass Facebook in Europa mit Firmensitz in Irland Daten an den Mutterkonzern in den USA weitergibt.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Datenschutz-Aktivist Schrems streitet seit Jahren mit Facebook