Ex-KfJ-Chefin wechselt die Branche

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ) mit Nikolaus Koller einen neuen Geschäftsführer bekommt. Nun ist auch klar, was seine Vorgängerin Elisabeth Wasserbauer künftig machen wird.

Wie sie den SN bestätigte, kehrt die Wahlsalzburgerin dem Journalismus den Rücken und macht sich selbstständig: "Ich beschäftige mich jetzt mit Meditation und altem Heilwissen - etwas, was wir heute genauso dringend brauchen wie guten Journalismus." Wasserbauer, 1976 in Oberösterreich geboren, war vor mehr als zwei Jahren als KfJ-Geschäftsführerin in Karenz gegangen, kehrte nach Ende der Arbeitspause jedoch nicht mehr zum KfJ zurück. In der Zwischenzeit wurde Wasserbauer von Dagmar Köttl vertreten.