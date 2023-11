Ex-Ö3-Chef Georg Spatt wechselt zu Kronehit

Vor wenigen Monaten ist Georg Spatt als Chef des reichweitenstärksten Radiosender des Landes Ö3 von Bord gegangen. Nun dockt der erfahrene Radiomacher beim größten Privatradiosender des Landes Kronehit an. Als Programmdirektor soll er dort am Ausbau des Programmangebots mitwirken, teilte Kronehit in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Georg Spatt wechselt zu Kronehit