exklusiv: Auch das heimische Sportministerium will E-Sports als Sport anerkennen lassenIst Gaming ein Sport?

Deutsche Bundesländer wollen E-Sports als Breitensport verankern. Und in England werden Kinder gar von der Schule genommen, damit sie zocken können. Kritiker laufen gegen den Trend Sturm.

Der Sportplatz ist kein Fußballfeld, sondern das Wohnzimmer. Der Gegner sitzt nicht in Schuss-, Wurf- oder Greifweite, sondern zumeist irgendwo auf der Welt. Und das Sportgerät ist nicht ein Fußball, sondern Joystick oder Maus und Tastatur.

Vor wenigen Tagen hat der niedersächsische Landtag offiziell beschlossen, "die hohe Bedeutung von virtuellen Sportarten und deren Bedeutung für den Breitensport in Niedersachsen" anzuerkennen. Ähnliche Beschlüsse werden ebenso in weiteren deutschen Landesparlamenten diskutiert, darunter in Bayern. Und durch die Steilvorlagen aus dem ...