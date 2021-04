Experte sieht "Instagram für Kinder" kritisch

Instagram arbeitet an einer Kinderversion und will damit auch unter 13-Jährige ansprechen.

Der Facebook-Konzern will sich in den kommenden Monaten verstärkt um das Thema Jugendschutz kümmern - und gleichzeitig die Welt der sozialen Medien offenbar auch für jüngere Kinder öffnen. Bislang sind Facebook und das Tochter-Netzwerk Instagram für Jugendliche ab 13 Jahren erlaubt. Doch wie US-Medien mit Berufung auf interne Dokumente berichten, arbeitet man an einer Instagram-Version speziell für jüngere Nutzerinnen und Nutzer. Das "kinderfreundliche" Instagram könnte nur bestimmte Inhalte anzeigen und Eltern die Kontrolle über die Social-Media-Aktivitäten der Kinder geben. Ähnlich ...