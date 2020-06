Facebook hat mit Trumps Ausrutschern kein Problem

Für Firmengründer Mark Zuckerberg sind die gewaltverherrlichenden Äußerungen des US-Präsidenten durch die Regeln von Facebook gedeckt. Mitarbeiter protestieren dagegen.

#TakeAction, so lautete die Aufforderung vieler Mitarbeiter von Facebook an ihren Chef Mark Zuckerberg. Sie werfen ihm vor, sich über Tage zu keiner adäquaten Haltung des Tech-Giganten zu Donald Trumps Ausrutschern in den sozialen Medien durchgerungen zu haben. Denn die Plattform ist, anders als Twitter, nicht gegen eine umstrittene Äußerung des US-Präsidenten vorgegangen. Nun hat Zuckerberg in einer Videokonferenz seine Entscheidung verteidigt.

Zuvor hatten 600 Mitarbeiter aus Protest die Arbeit niedergelegt, schätzt der US-Fernsehsender CNBC. Sie kritisieren die Haltung Zuckerbergs: "Mark liegt falsch - und ich werde so laut wie möglich versuchen, ihn umzustimmen", schrieb etwa Ryan Freitas, der für das Produktdesign bei Facebooks Newsfeed zuständig ist, auf Twitter. Kollege Jason Stirman stößt ins selbe Horn: "Ich bin ein Facebook-Mitarbeiter, der überhaupt nicht mit der Entscheidung von Mark einverstanden ist, nichts gegen Trumps jüngste Beiträge zu unternehmen, die ganz klar Gewalt anheizen." Eine Facebook-Sprecherin sagte zum internen Aufstand der "New York Times", man ermutige die Mitarbeiter sogar, sich offen zu äußern, wenn sie nicht mit der Firmenführung einer Meinung sind.

Stein des Anstoßes sind mehrere Äußerungen des US-Präsidenten. Darin reagierte er auf erste Ausschreitungen in Minneapolis nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt. Der Präsident schrieb, man werde die Kontrolle wiederherstellen, und fügte hinzu: "Wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen" - "When the looting starts, the shooting starts". Twitter versah Trumps Tweet mit einem Warnhinweis, weil er das Verbot von Gewaltverherrlichung auf der Plattform verletze.

Am Dienstag stellte sich der 36-jährige Facebook-Gründer Zuckerberg nun doch den Fragen von Beschäftigten per Videokonferenz. Er habe dabei unter anderem erklärt, dass die Androhung von Gewalt durch Regierungen von den Facebook-Regeln gedeckt sei, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Mitschnitt der Unterhaltung. Bereits vergangene Woche stellte Zuckerberg fest, dass Trumps Beitrag mit den Regeln von Facebook vereinbar sei, auch wenn ihm persönlich solche "spaltende und aufwieglerische Rhetorik" widerstrebe. "Aber meine Verantwortung ist es, nicht nur persönlich zu reagieren, sondern als Chef einer Institution, die sich der Redefreiheit verschrieben hat." Dieser Argumentationslinie folgte er auch in der Videokonferenz mit den Mitarbeitern. Die Regeln, die Facebook bei dem Trump-Beitrag angewandt habe, sorgten auch dafür, dass das Video von Floyds Tod auf der Plattform bleibe, erklärte er der Technologiewebsite The Verge zufolge. In der Unterhaltung hätten viele Beschäftigte die Entscheidung zu den Trump-Äußerungen kritisiert, hieß es bei der "New York Times" und The Verge. Eine der Fragen sei gewesen, warum so viele kluge Köpfe bei Facebook ein Auge zudrückten, um Trump nicht zu verärgern. Zuvor hatten mehrere Manager öffentlich erklärt, dass sie nicht mit dem Kurs einverstanden seien. Mindestens ein Programmierer kündigte sogar aus Protest.

Unterdessen hat eine von der Technologiebranche unterstützte Interessenvereinigung US-Präsident Trump wegen seines Dekrets zur stärkeren Reglementierung sozialer Medien verklagt. Das Zentrum für Demokratie und Technologie (CDT) mit Sitz in Washington erklärte, Trumps Erlass verstoße gegen den ersten Zusatzartikel der Verfassung. Dieser verbietet unter anderem Gesetze gegen die Redefreiheit. Trumps Erlass werde die Möglichkeit der Amerikaner mindern, sich online frei zu äußern, heißt es in der Klage. Das Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab.

Trump hatte am Donnerstag vergangener Woche eine Verordnung unterzeichnet, die gewisse Schutzmechanismen für die Onlineplattformen außer Kraft setzen könnte. Letztlich könnte dies dazu führen, dass Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Google Verantwortung für Inhalte übernehmen müssen, die ihre Nutzer veröffentlichen. Bisher schützte sie das Gesetz davor. Zu den Spendern des Zentrums für Demokratie und Technologie zählen nach Angaben der rechtsgerichteten Denkfabrik Capital Research Center unter anderem Google, Facebook, Apple und Microsoft. Die Unternehmen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



Quelle: SN-Th, Dpa