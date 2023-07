Facebook-Konzern will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen

Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta soll in wenigen Tagen an den Start gehen. Im US-App-Store von Apple wurde die Anwendung mit dem Namen Threads für Donnerstag angekündigt. Die von Neubesitzer Elon Musk massiv umgekrempelte Plattform Twitter steckt derweil in neuen Turbulenzen und versucht, Nutzer seiner App Tweetdeck zu zahlenden Abo-Kunden zu machen.

BILD: SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Bekommt bald durch die Threads-App Konkurrenz: Twitter.