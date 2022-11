Meta muss 265 Millionen Euro Strafe in Irland zahlen

Nach der Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern muss der Mutterkonzern Meta in Irland 265 Mio. Euro Strafe zahlen. Damit summieren sich die Strafen für Meta in dem EU-Staat auf 910 Mio. Euro in den vergangenen 14 Monaten.

SN/APA/AFP/CHRIS DELMAS Insgesamt Strafen in Höhe von 910 Mio. Euro in den letzten 14 Monaten