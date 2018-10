Facebook-Rivale Snap will Nutzer mit Kurz-Serien locken

Der Betreiber des Messengerdienstes Snapchat will sinkenden Nutzerzahlen mit neuen Kurz-Serien beikommen. Im Herbst würden neue Shows - darunter auch Dokumentationsserien - eingeführt, an denen zusammen mit Hollywood-Produktionsfirmen gearbeitet werde, kündigte Snap am Mittwoch an.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger