Facebook stellte umstrittenes Wien-Video wieder online

Facebook hat das Video des ungarischen Kanzleramtsministers Janos Lazar, in dem sich dieser abfällig über Wien äußert, am Mittwochabend wieder online gestellt. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit dem Nachrichtenwert des Kurzfilms. Beiträge, die den Community-Richtlinien widersprechen, werden laut Angaben der Internetplattform aber gelöscht, so sie keinen Nachrichtenwert besitzen.

In dem Video hatte der Politiker der rechtsnationalen Fidesz behauptet, Wien sei schmutzig, unsicher und höchst kriminell, und das nur wegen der Einwanderer. Weiter drohte er: Würde die Opposition am 8. April bei den Parlamentswahlen in Ungarn siegen, werde Budapest in 20 Jahren so aussehen wie Wien. Facebook hatte das Video am Mittwochvormittag gelöscht, Lazar warf dem Unternehmen daraufhin Zensur vor.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wollte dieses Video nicht öffentlich kommentieren. Er freue sich, dass Österreich ein "ausgezeichnetes nachbarschaftliches Verhältnis zu Ungarn" habe, sagte er am Donnerstag vor einem EU-Ministerrat in Brüssel. Er "kenne dieses Video nicht, ich habe darüber gelesen", sagte Kickl. Es sei "eine gute Gepflogenheit, dass man Bemerkungen, selbst wenn sie einigermaßen undiplomatisch sind, nicht in der Öffentlichkeit weiter kommentiert". Er sei aber auch niemand, der sich in einem direkten Gespräch ein Blatt vor dem Mund nehme, sagte der Innenminister.

(APA)