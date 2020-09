Facebook stoppt Verkauf von Oculus-VR-Brillen in Deutschland

Facebook hat den Verkauf von VR-Brillen seiner Firma Oculus in Deutschland bis auf weiteres gestoppt. Es stünden Gespräche mit Regulierern an, teilte das Online-Netzwerk am Mittwoch mit. Nach Informationen der Tageszeitung "Welt" war der Auslöser die jüngste Ankündigung, die Oculus-Profile schrittweise mit Facebook-Accounts zu verknüpfen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOSH EDELSON Oculus-Brillen öffnen eine "virtuelle Realität"