"Fahndung Österreich" auf Servus TV: Betrüger täuschen Liebe vor

Mit "Fahndung Österreich" belebt Servus TV "Aktenzeichen XY" von Eduard Zimmermann neu.

Kameraschwenk auf eine Hand, die aus dem Laub ragt: "Die Spaziergänger wollten die milde Herbstsonne genießen, doch dann machten sie im Unterholz eine grausige Entdeckung." Solche Sätze, gesprochen in Kurzfilmen, in denen Verbrechen mitunter reißerisch nachgespielt wurden, gehörten zur ZDF-Fernsehreihe "Aktenzeichen XY ... ungelöst" wie die Brille und der korrekt sitzende Anzug zum Moderator Eduard "Ede" Zimmermann (1929-2009). 54 Jahre nachdem die Fahndungssendung erstmals am Bildschirm zu sehen war, startet am Donnerstag auf Servus TV (20.15 Uhr) nun eine rot-weiß-rote ...