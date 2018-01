Familie Versaces kritisiert TV-Serie über den Modepapst

Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an dem italienischen Modepapst Gianni Versace übt seine Familie Kritik an der zehnteiligen Serie von Regisseur Ryan Murphy "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", die ab Mitte Jänner vom US-Sender Fox 21 gezeigt wird.

SN/Richard Shotwell/Invision/AP Ricky Martin (r.) spielt in der Serie die Hauptrolle.