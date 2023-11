Fanta-4-Sänger Smudo spielt in "Soko Stuttgart" eine Leiche

Der 55-Jährige wird als Ganove erschossen. "Leiche spielen ist kein Ponyhof", sagt Smudo.

Sänger Smudo von den Fantastischen Vier spielt in der neuen Folge der ZDF-Serie "Soko-Stuttgart" am Donnerstag einen Ganoven, der am Ende erschossen im Forst liegt. "Die Dreharbeiten am Waldboden waren zäh, zumal es wirklich sehr kalt war", beklagte sich der 55-Jährige im Nachhinein gegenüber dpa: "Leiche spielen ist kein Ponyhof." Unter ihm habe zwar eine Isomatte gelegen. "Der Effekt nutzte sich aber schnell ab."