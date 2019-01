Faschingsgefühle vor dem Bildschirm

Der Fasching macht sich im Fernsehen nachhaltiger bemerkbar als so manche andere Jahreszeit. Obwohl von einem Endspurt der närrischen Zeit noch lang keine Rede sein kann - Faschingsdienstag ist erst am 5. März -, steht der heutige Samstag im Zeichen fröhlicher

Unterhaltung. ORF eins bringt zum Beispiel bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags

eine Komödie nach der anderen, beginnend mit "Immer Ärger mit 40". ORF 2 lädt zum "Open-Air-Schlager-Winterfest" nach Bad Kleinkirchheim. Zwei Shows mit Höhepunkten der Faschingsgilden ("Narrisch guate Höhepunkte") sowie "kabarettistische Gustostückerl" - so das Versprechen des Senders - in "Der narrisch guate …" liefern einschlägige Unterhaltung bis ein Uhr früh.