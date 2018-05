Fast sechs Millionen Tweets für Meghan und Harry

Die Hochzeit des Jahres hat auch im Internet für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: Im Kurzbotschaftendienst Twitter wurden am Samstag fast sechs Millionen Tweets zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle abgesetzt.

Dies waren deutlich mehr als bei der Hochzeit von William und Kate vor sieben Jahren, wie die auf soziale Netzwerke spezialisierte Firma Visibrain mitteilte.

Genau genommen wurden zwischen Mitternacht und 20.00 Uhr MESZ weltweit 5.958.379 Tweets gepostet, davon knapp 4,5 Millionen mit dem Hashtag #RoyalWedding. Bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton am 29. April 2011 waren laut Visibrain im selben Zeitraum 1.774.435 Tweets verschickt worden.

Bis zu knapp einer Million Zuschauer im ORF

Auch im Fernsehen war die royale Hochzeit erfolgreich: Durchschnittlich 665.000 Menschen haben am Samstag die viereinhalbstündige Live-Übertragung auf ORF 2 verfolgt, zu Spitzenzeiten sogar 922.000. Das gab der ORF am Sonntag bekannt. Die Zusammenfassung am Abend erreichte 419.000 Zuseher.

(Apa/Afp)