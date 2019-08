Fellner startet im Herbst bundesweites Radio "Radio Austria"

Das bundesweite Privatradio der Mediengruppe Österreich startet am 26. Oktober. "Radio Austria" wird über 58 Sender und Sendeanlagen in ganz Österreich empfangbar sein, gab Wolfgang Fellner am Freitag bekannt. "Radio Austria" ist dann neben "Kronehit" das zweite österreichweite Privatradio. "Radio Austria" werde sich "bewusst 'älter' als die Mitbewerber 'Kronehit' und 'Ö3'" positionieren.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH "Radio Austria" wird der zweite bundesweite Privat-Radiosender