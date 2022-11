Fernsehen im Wandel: "Das große Lagerfeuer ist aus"

Von wegen "Ende des Fernsehens": Das Medium ist interaktiv, mobil und komplex. Das vertraute Format der Serie kehrt in neuem Kleid zurück. Überlegungen zum Welttag des Fernsehens.

"Die Fernsehserie will nicht mehr (im) Fernsehen sein": Mit diesem Satz, mit dem der US-Bezahlsender HBO sein Programm bewirbt, beginnt Jana Zündel ihr Buch "Fernsehserien im medienkulturellen Wandel". Die 32-jährige deutsche Medien- und Filmtheoretikerin untersucht darin an Hand von TV- und Streamingserien den Transformationsprozess, den das Fernsehen in den vergangenen Jahrzehnten durchgemacht hat. "Die Fernsehserie ist ein Format, das sich kontinuierlich und mit Nachdruck von seiner originären Aufführungsform entfremdet hat", schreibt Zündel.

Es ist in der Tat viel ...