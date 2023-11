Fernsehen liebste Sonntagsbeschäftigung der Österreicher

Die Österreicher haben immer mehr Freizeit, das geht zumindest aus einer aktuellen Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS hervor. Im Gegensatz zu 1979 habe sich diese Spanne mehr als verdoppelt, von damals drei auf nun sechs Stunden und 48 Minuten am Tag. Die liebste Sonntags-Beschäftigung ist für 58 Prozent der Bevölkerung eindeutig das Fernsehen, so das Ergebnis der am Freitag veröffentlichten Befragung.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL REINHARDT Entspannen vor dem Fernseher