Fernsehfonds Austria förderte 2023 vor allem Dokumentationen

117 Projekte sind heuer über den Fernsehfonds Austria in den Genuss von Fördergeldern gekommen. Damit lag ein Zuwachs von ca. 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr vor, hieß es in einer Aussendung der Förderstelle RTR. Speziell bei den Dokumentationen ist ein Anstieg bemerkbar. 6,4 Millionen Euro der insgesamt 13,9 Millionen zugesagten Mittel entfallen auf 93 Projekte aus dem Dokumentarbereich. Zusätzlich wurden 17 Filme (3,8 Mio. Euro) und sieben Serien (3,7 Mio. Euro) gefördert.

Der seit 1. Jänner geltende "Exzellenzbonus", der in Kombination mit dem Fördermodell FISA+ internationale Produktionen nach Österreich holen und heimische Vorhaben unabhängiger Produzenten stärken soll, hatte mit 54 Prozent der Fördermittel (knapp 7,5 Millionen Euro) den größten Anteil am Kuchen. Er sei "ein Magnet für internationale Fernsehfilm- und Serien-Koproduktionen, die ausländisches Geld und frische Wertschöpfung in unseren Markt bringen", zeigte sich RTR-Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber erfreut.

Der Erfolg des Exzellenzbonus sei aber auch eine große Herausforderung. Während aufgrund der hohen internationalen Resonanz die Mittel von FISA+, die beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, bereits aufgestockt wurden, ist das bei den Mitteln des Fernsehfonds nicht der Fall. "Setzt sich der Anreizerfolg der Kombination aus FISA+ und Exzellenzbonus fort wie bisher, wäre das für den Markt und die Wertschöpfung in Österreich sehr erfreulich, müsste für uns aber eine Anpassung der Prozentuale des Exzellenzbonus bedeuten", merkte Struber an.

Gefördert wurden 2023 im Rahmen des Fernsehfonds Austria etwa der Film "Gnadenlos" der Prater Film GmbH (ca. 613.000 Euro), die zweite Staffel der Dokumentation "Österreich - die ganze Geschichte" (375.000 Euro), die im ORF laufen soll, mehrere Folgen von "Die Toten vom Bodensee" (ca. 346.000 Euro) oder auch der Film "Bach" der epo - Filmproduktions GmbH (ca. 250.000 Euro).