Fernsehpreis der Erwachsenenbildung geht an drei ORF-Produktionen und Okto-TV

Gleich drei ORF-Produktionen dürfen sich über Erfolge beim 53. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung freuen.

Die von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs vergebene Auszeichnung für Qualitätsfernsehen wurden am 17. September im RadioKulturhaus verliehen. Als einziger Privatsender konnte Okto-TV in der Kategorie "Diskussionssendungen/Talkformate" reüssieren: Prämiert wurde die Sendung "Gebärdensprache" aus der Reihe "Perspektivenwechsel". Lisa Gadenstätter erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Dokumentation für die ORF-DOK 1 Spezial-Produktion "Sind wir Rassisten? - Der Test", als bester Fernsehfilm wurde Miriam Ungers ORF-Landkrimi "Das Mädchen aus dem Bergsee" von der Jury gewürdigt. Die ORF-Wissenssendung "Fannys Friday" überzeugte in der Kategorie Sendereihe.

Insgesamt wählte die Jury aus 17 nominierten Produktionen. Der diesjährige Axel-Corti-Preis ging an die ZiB2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher "für ihre hervorragenden Recherchen und Hintergrundberichte und für die hartnäckige und kritische Interviewführung, die maßgeblich zu einem kurzweiligen, gehaltvollen und qualitativ hochwertigen Nachrichtenerlebnis beitragen".