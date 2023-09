Fernsehreporterin Eigendorf erhält Leipziger Medienpreis

Die 61-jährige Journalistin nimmt in ihren Reportagen die Machthaber und die Ohnmächtiger gleichermaßen in den Blick.

Die ZDF-Fernsehreporterin Katrin Eigendorf (61) wird mit dem Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien 2023 ausgezeichnet. Seit vielen Jahren stehe sie für eine Berichterstattung, die in Kriegs- und Krisensituationen die Machthaber und die Ohnmächtigen gleichermaßen in den Blick nehme, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Donnerstag mit. Eigendorf hatte unter anderem aus Afghanistan oder der Ukraine berichtet. 2022 wurde sie mit dem Grimme-Preis für ihre Reportagen zur Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan ausgezeichnet.

Der Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien wird am 8. Oktober in Leipzig verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2001 an Journalisten, Verleger oder Institutionen vergeben. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den russischen Investigativ-Journalisten Roman Badanin.