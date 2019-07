Fernsehserie mit Martin Scorseses Tochter und James Taylors Sohn

Der italienische Regisseur Luca Guadagnino, der unter anderem den Romy-Schneider-Klassiker "Der Swimmingpool" neu interpretiert hat, übernimmt erstmals die Regie einer TV-Serie. Für Sky-HBO wird er die Serie "We are who we are" drehen, in der auch Francesca Scorsese, 19-jährige Tochter des legendären Filmemacher Martin Scorsese, mitwirkt.

Die Dreharbeiten beginnen Ende Juli, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Freitagsausgabe). Protagonisten sind zwei US-Teenager, die mit ihren Familien in einem italienischen Militärstützpunkt leben. Zu den Schauspielern zählen der Rapper Kid Cudi, der Musiker Ben Taylor, Sohn des Sängers James Taylor, und Sebastiano Pigazzi, Enkel des verstorbenen italienischen Schauspielers Bud Spencer.

Der 1971 in Palermo geborene Guadagnino schaffte den internationalen Durchbruch 2009 mit seinem Film "I am love" mit Tilda Swinton in der Hauptrolle. "A Bigger Splash" aus dem Jahr 2015 ist eine Neuverfilmung von "Der Swimmingpool" von 1969. 2016 drehte Guadagnino die Romanverfilmung "Call Me by Your Name". Der Film erhielt zahlreiche Nominierungen für Filmpreise, darunter insgesamt vier bei der Oscarverleihung 2018.

Quelle: APA