Festspielkarte bringt Opernglück

Ioan Holender hat für Servus TV den Weg eines Spielers bis in den Untergang verfolgt.

Pech im Spiel, Glück in der Oper: Eine geglückte Neuinszenierung der Salzburger Festspiele über das Unglück eines Kartenspielers kommt ins Fernsehen. Der einstige Wiener- Staatsopern-Direktor Ioan Holender hat die Proben von "Pique Dame" in Salzburg begleitet. Nach dem Bericht über deren Entstehung in der Vorwoche überträgt Servus TV heute, Donnerstag, eine Aufführung dieser Oper von Peter Iljitsch Tschaikowski.