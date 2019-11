"Financial Times" erstmals mit Chefredakteurin

Erstmals in der 131-jährigen Geschichte der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT) rückt eine Frau an die Spitze. Roula Khalaf, die Stellvertreterin von Herausgeber Lionel Barber, folge diesem nach, wenn er nach 14 Jahren im Januar abtrete, hieß es am Dienstag von Seiten der FT. Die aus dem Libanon stammende Khalaf kam 1995 zur FT und arbeitete zuvor beim "Forbes Magazin". Neben Katharine Viner vom "Guardian" gehört sie bald zu den wenigen Frauen an der Spitze großer Zeitungen in Großbritannien. Die FT, die dem japanischen Medienhaus Nikkei gehört, hat 2019 die Marke einer Million zahlender Leser überschritten. Mehr als 75 Prozent der Gesamtauflage waren digitale Abos.

