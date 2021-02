FM 4: Serie über das psychische Wohlbefinden

Ein Schwerpunkt für Jugendliche im Radio und auf Social Media.

Laut einer repräsentativen Studie ist bei jeder zweiten Person unter 30 die Stimmung schlechter als sonst. Ärzte klagen über eine Überfüllung der Kinder- und Jugendpsychiatrien. Das Coronavirus und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen führen offenbar zu psychischem Unwohlsein. Warum das so ist, und vor allem was man dagegen tun kann, darüber berichtet Radio FM4 in einer Radioserie, auf der FM4 Webseite und auf den FM4 Social-Media-Kanälen. Ab Montag bis zum 27. Februar wird die Thematik unter dem Motto "Where is my mind?" erörtert. In der "FM 4 Morning Show" wird die Bloggerin DariaDaria über Mental-Health-Fragen berichten, zudem sollen auch das Prinzip Resilienz und die Methoden der Psychotherapie erklärt werden. In "FM 4 Connected" ermuntert die Bloggerin Astrid Aschenbrenner zum Reden über seelische Gesundheit. In "FM 4 Auf Laut" können Betroffene mit Experten über ihre Probleme diskutieren.