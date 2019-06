Das ORF-Fernsehen überträgt vom bevorstehenden Formel-1-Grand Prix von Österreich von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 15 Stunden lang live.

Den Auftakt macht am Donnerstag um 15.00 Uhr die erste Pressekonferenz der Piloten (SPORT +). Höhepunkt ist das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr), von dem ab 13.20 Uhr in ORF 1 berichtet wird. Der Grand Prix steht insgesamt im Zeichen des verstorbenen Niki Lauda.

Quelle: APA