Formel 1: ServusTV hat Free-TV-Lizenzvertrag bis 2026 verlängert

ServusTV hat sich für weitere drei Jahre die Rechte an der Übertragung der Formel 1 gesichert. Man habe den Lizenzvertrag bis 2026 verlängert und werde die Motorsportrennen somit zumindest weitere drei Jahre im österreichischen Free-TV zeigen, teilte der Salzburger Sender am Montag mit. Der Lizenzvertrag ist dabei nicht auf die Formel 1 beschränkt. So umfasst das Rechtepaket auch die Formel 2, Formel 3 sowie den Porsche Supercup.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Verstappen & Co. sind auch weiterhin auf ServusTV zu sehen.