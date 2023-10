FPÖ-Sicherheitsmann attackierte ORF-Satiriker Peter Klien

Der Comedian aus "Gute Nacht Österreich" wurde in den Schwitzkasten genommen und aus dem FPÖ-Festzelt gedrängt: "Verschwind', di wü kana hobn!"

Im Zuge von Dreharbeiten zur aktuellen Ausgabe der ORF-Satiresendung "Gute Nacht Österreich" beim Oktoberfest im steirischen Hartberg am vergangenen Wochenende versuchte Sendungsmoderator und Kabarettist Peter Klien, FPÖ-Obmann Herbert Kickl Fragen zu stellen. Dabei wurde Klien von einem FPÖ-Sicherheitsmann in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt. Der Vorfall wurde auf Kamera festgehalten und ist Teil der "Gute Nacht Österreich"-Ausgabe die am Freitag (ORF 1, 23.25 Uhr) gezeigt wird. Später wurde der Comedian auch aus dem Festzelt gedrängt. Zitat des Securitymannes: "Verschwind', di wü kana hobn!" Der ORF spricht in diesem Zusammenhang von einem "völlig inakzeptablen Verhalten", das "auf das Schärfste verurteilt" wird.