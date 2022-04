Frank Elstner wird 80: Applaus für eine lange Karriere

Seit vielen Jahrzehnten schreibt Frank Elstner TV-Geschichte. Nun wird der Moderator 80 Jahre alt.

Mit braun kariertem Jackett, perfekter Föhnfrisur und großer Brille steht Frank Elstner da und lässt sich vom Publikum beklatschen. Als langsam Stille einkehrt, blickt er in die Kamera und lächelt. "Also ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin wirklich gerührt", sagt er und fährt fort: "Ich hoffe, dass Sie mich nach der Sendung noch genauso freundlich verabschieden, wie Sie mich gerade eben begrüßt haben." Es ist Samstag, der 14. Februar 1981. Ein Tag, an dem Fernsehgeschichte geschrieben wird. Denn es ...