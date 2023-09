Frauen-Förderpreis für Digitalisierung und Innovation geht in die nächste Runde

Junge, technologieaffine Frauen haben bald wieder die Chance, die Branche auf ihre Ideen aufmerksam zu machen. Denn der Frauen-Förderpreis für Digitalisierung und Innovation wird heuer zum zweiten Mal von ORF und Infineon Technologies Austria unter Ehrenschutz von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) vergeben.

Ausgezeichnet werden Frauen, die sich in Abschlussarbeiten aus den Jahren 2022 und 2023 in herausragender Weise mit Digitalisierung und Innovation sowie deren Umfeld in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien, Technik und Naturwissenschaften, Mediensystem und Creative Technologies beschäftigen. Die Einreichfrist startet heute, Montag, und endet am 4. Dezember. Die Verleihung findet am 7. März 2024 in Wien statt. Dotiert ist der Frauen-Förderpreis für Digitalisierung Innovation mit 10.000 Euro (1. Platz) bzw. 5.000 Euro (2. Platz) und 2.000 Euro (3. Platz).