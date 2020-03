Die erfolgreichsten Kinofilme aus drei Jahrzehnten wurden einem Sexismus-Check unterzogen. 80 Prozent bestehen. Doch ein Blick hinter die Filmkulissen macht Ungleichheiten sichtbar.

"Ich spiele hier mit", sagt das blonde Model Sharon Tate, dargestellt von Margot Robbie, zu einer Angestellten am Set, die ungläubig fragt: "Wirklich?" Diese Unterhaltung reichte für den prämierten Streifen "Once Upon a Time in Hollywood" schon, um den Bechdel-Wallace-Test ...