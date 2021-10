Frauen sind nur selten in den Medien

Ein Forscherteam der Universität Salzburg untersuchte den Frauenanteil in der österreichischen Berichterstattung. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen deutlich weniger häufig zu Wort kommen als Männer.

Frauen sind in österreichischen Nachrichtenmedien unterrepräsentiert. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Forschende vom Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg durchgeführt haben. Im Rahmen des "Global Media Monitoring Project" (GMMP), der größten internationalen Studie zum Thema Geschlechterdarstellung in den Nachrichtenmedien, untersuchten die Wissenschafter, wie Frauen in der hiesigen Berichterstattung repräsentiert werden.

"Man kann in Österreich immer noch ein großes Defizit in der Darstellung von Frauen erkennen", fasst Studienleiterin Lisa Schulze das Ergebnis im Gespräch mit den SN zusammen. ...