Freilassung von Julian Assange gefordert

Anhörung zur Auslieferung des WikiLeaks-Gründers beginnt am Montag.

Für den Chefredakteur der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, sind die Vorwürfe der USA gegen Julian Assange "absurd". "Seit Jahren wird uns Schaden, Schaden, Schaden vorgeworfen. Aber für mich ist das Journalismus", sagte Hrafnsson. Australische Politiker verlangten in London, Assange in sein Heimatland zu lassen. "Er ist australischer Staatsbürger", hieß es. Die USA haben Assanges Auslieferung beantragt. Die Anhörung dazu beginnt am kommenden Montag. Die Vereinigten Staaten werfen ihm vor, der US-Whistleblowerin Chelsea Manning - damals noch Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dadurch wurden von US-Soldaten begangene Kriegsverbrechen bekannt. Es liegen 18 Anklagepunkte vor. Bei einer Verurteilung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Assange hatte sich aus Angst vor einer Auslieferung an die USA 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Damals lag gegen ihn ein Europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Die Ermittlungen wurden aber inzwischen eingestellt.

Quelle: SN, Dpa