"profil" führt Digitalabo ein

Beim "profil" wird derzeit kräftig umgerührt. Nicht nur erscheint das Nachrichtenmagazin - wie seit der Vorwoche bekannt - künftig samstags statt sonntags als Printversion, nun wird auch am Freitag ein Digitalabo eingeführt. "profil plus" (p+) beinhaltet die Artikel aus der Printausgabe, aber auch zusätzliche tagesaktuelle und exklusive Onlineinhalte, wie "profil"-Chefredakteurin Anna Thalhammer dem "Standard" sagte. Für die Inhalte des neuen Digitalabos ist ein sechsköpfiges Team rund um Jakob Winter und Lena Leibetseder zuständig. Regulär kommt das Abo auf 10,90 Euro pro Monat, ein Kombi-Abo für Print und Online kostet regulär 20,90 Euro. Neu ist auch die Möglichkeit, sich für einen wöchentlichen Politiknewsletter anzumelden, der stets am Mittwoch erscheint.