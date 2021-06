"Frontal 21" kehrt im Juli als "Frontal" zurück

In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause ging es am Dienstag noch um Themen wie "Warum die AfD im Osten Deutschlands punkten kann" und "Wahlkampf an der Tankstelle - Der Streit um den Benzinpreis" - in sechs Wochen, am 20. Juli um 21.00 Uhr, kehrt das ZDF-Magazin "Frontal 21" mit neuem altem Namen ins Programm zurück.

Die "21" fällt weg, das Format, das Ilka Brecht seit sieben Jahren moderiert, heißt dann nur noch "Frontal". So hieß es schon mal und zwar von 1993 bis 2000. Vor 20 Jahren (3. April 2001) lief dann die erste Sendung "Frontal 21". "21" sollte für die Sendezeit 21 Uhr und für das 21. Jahrhundert stehen. Nun kehrt das ZDF zum einfacheren Titel zurück.