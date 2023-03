Frühere EBU-Chefin Ingrid Deltenre leitet ORF-Ethikkommission

Die 62-jährige niederländisch-schweizerische Managerin beschäftigt sich mit Compliance, Nebenbeschäftigungen und Social Media.

ORF-Chef Roland Weißmann hat mit der früheren Generaldirektorin der European Broadcasting Union (EBU), Ingrid Deltenre, eine Leiterin für die angekündigte Ethikkommission gefunden. Weitere Expertinnen und Experten sollen in Abstimmung mit ihr in den kommenden Wochen folgen, hieß es in einer Aussendung. Die Kommission widmet sich als Reaktion auf Chataffären und umstrittene Auftritte von ORF-Mitarbeitern den Themen Compliance, Nebenbeschäftigungen und Social Media.

Deltenre leitete die EBU von 2010 bis 2017. Davor war die 62-Jährige als Direktorin des Schweizer Fernsehens tätig. Derzeit ist sie in mehreren Verwaltungsräten tätig.

Konkret soll die Ethikkommission in Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden ORF-Ethikrat einen "Code of Conduct" erarbeiten, der die Verhaltensregeln auch im Umgang mit Politikerinnen und Politikern zusammenfassen und gegebenenfalls Nachschärfungen vorsehen soll, wie Weißmann im November des Vorjahres sagte. Zwischenzeitlich kündigte der ORF-Chef auch an, dass Nebenbeschäftigungen von ORF-Journalisten und -Moderatoren restriktiver zu handhaben sind. Nebenbetätigungen bei Kammern, politischen Institutionen und parteinahen Interessensvertretungen sollen derzeit von den Verantwortlichen abgelehnt werden.