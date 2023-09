FTC-Klage gegen Amazon-Geschäftspraktiken für September erwartet

Die US-Kartellbehörde FTC will einem Zeitungsbericht zufolge noch in diesem Monat ihre umfassende Klage gegen die Geschäftspraktiken von Amazon einreichen. Sie richte sich gegen das Logistikprogramm des Unternehmens, die Preisgestaltung auf der Website von Drittanbietern und werde "strukturelle Abhilfemaßnahmen" vorschlagen, die zur Zerschlagung des Konzerns führen könnten, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag.

BILD: SN/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE