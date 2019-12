Fünf European Newspaper Awards für die "Salzburger Nachrichten"

184 Zeitungen aus 25 Ländern nahmen am 21. European Newspaper Award 2019 teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. Die besten Zeitungen Europas kommen dieses Jahr aus Norwegen (Lokalzeitung "Fædrelandvennen"), den Niederlanden (Regionalzeitung "Leeuwarder Courant"), Portugal (die überregionale Zeitung "Público"), Großbritannien (die Wochenzeitung der "Financial Times" - "FT Weekend") und aus Deutschland (die "Fuldaer Zeitung") mit einer Judges' Special Recognition.

Für die "Salzburger Nachrichten" gab es auch in diesem Jahr zahlreiche Auszeichnungen. Vor allem Titelseiten aus dem Wochenende der SN unter der Leitung von Christian Resch fanden bei der Jury Anklang. Aber auch der Bildschnitt und die Visualisierung von Themen (im Bild das Cover zum Thema "Datenkraken") wurden mit insgesamt fünf Auszeichnungen bedacht.

Quelle: Sn-th