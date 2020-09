Für Fernsehserie "The Walking Dead" ist 2022 Schluss

Einst war sie die erfolgreichste Fernsehserie in den USA - doch nun naht auch für "The Walking Dead" das Ende.

Die US-Zombie-Serie werde 2022 eingestellt, teilte der produzierende Fernsehsender AMC mit. Die finale elfte Staffel werde 24 Folgen haben. "Es sind nun schon zehn Jahre", erklärte AMC mit Blick auf die 2010 gestartete Serie. Bis zum Ende 2022 werde es aber noch "Geschichte um Geschichte" zu erzählen geben.

Zu besten Zeiten zog "The Walking Dead" - basierend auf einem 2003 veröffentlichten Comicbuch - 17 Millionen Zuschauer für eine einzige Folge an. In der Altersgruppe zwischen 18 und 49 Jahren war die Serie mehrere Staffeln lang die Sendung mit den meisten Zuschauern im US-Fernsehen.

Sie verwies nicht nur die Shows der großen drei US-Sender ABC, NBC und CBS auf die Plätze, sondern auch Sportübertragungen. Das war zuvor noch keiner Serie eines Kabelsenders gelungen. Doch auch wenn "The Walking Dead" immer noch mit die besten Quoten im Kabelfernsehen hat, gehen die Zuschauerzahlen seit 2017 stark zurück.

Quelle: Apa/Afp