"Für dich und mich und alle": ORF startet große Werbekampagne

Der Fokus liegt diesmal auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

"Für dich und mich und alle" leistet der ORF seinen Auftrag und erzeugt dadurch gesellschaftlichen Mehrwert. Das soll eine neue große Werbekampagne des öffentlich-rechtlichen Medienhauses vermitteln, die am Montag, 9. Oktober, startet. Der Fokus liegt dabei auf den vielen ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern - etwa Tonmeister Rainer, Kameramann Rudi oder auch Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter. Geworben wird in Radio, Fernsehen, Online, Print und Social Media.

Die Kampagne startet vor dem Hintergrund, dass der ORF "noch stärker zu einem ORF für alle Menschen in Österreich" werden soll, hieß es in einer Aussendung. Das Vertrauen des Publikums soll gefestigt und die Akzeptanz gesteigert werden. Denn ab 1. Jänner wird die gegenwärtige gerätegekoppelte GIS-Gebühr auf einen ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe umgestellt. Für bisherige Gebührenzahler wird es etwas billiger, aber zahlreiche Haushalte müssen nun erstmals 15,30 Euro pro Monat - plus einer Landesabgabe in manchen Bundesländern - an den ORF entrichten.

"Ein Millionenpublikum sieht, hört und liest jeden Tag die ORF-Programme. Es gibt aber auch Österreicherinnen und Österreicher, die dem ORF kritisch gegenüberstehen. Auch diese müssen wir noch besser ansprechen, wenn der ORF zum 'ORF für alle' werden soll, wie ich ihn sehe und wie es sein Auftrag ist", so ORF-Chef Roland Weißmann. Für ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann lautet der zentrale Begriff der von der Agentur donnerwetterblitz (dwb) gemeinsam mit dem ORF entwickelten Kampagne "Einsatz". Der Fokus liege auf dem Beitrag, den die porträtierten ORF-Mitarbeiter mit ihrer Arbeit leisten.