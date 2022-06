Funke-Verlegerin Becker fordert Mehrwertsteuerverzicht bei Medien

Julia Becker, Verlegerin der deutschen Funke-Mediengruppe, fordert vom Staat einen Verzicht auf die Mehrwertsteuer bei journalistischen Produkten.

Angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen Verlage stehen, wäre ein derartiger Schritt eine wirkungsvolle Investition in die Demokratie, meinte sie am Montag in ihrer Eröffnungsrede am European Publishing Congress in Wien.

"Wer es schafft, innerhalb weniger Wochen Steuern auf klimaschädliche Treibstoffe zu reduzieren und tatenlos dabei zuschaut, wie Ölkonzerne Teile der Steuerreduzierung als Gewinn abschöpfen, wird es wohl auch hinbekommen, journalistische Produkte als 'Treibstoff der Demokratie' geringer zu besteuern", sagte Becker. Auch in Österreich sind Medienunternehmen mit stark steigenden Preisen konfrontiert und wurde der Wunsch nach Unterstützung vonseiten der Politik bereits geäußert.

Die deutsche Verlegerin zeigte sich in ihrer Rede auch selbstkritisch: "Die Sparrunden der Verlage in der Vergangenheit haben unverhältnismäßig stark die Redaktionen getroffen und dazu geführt, dass zum Beispiel das Netz der Lokalredaktionen immer mehr ausgedünnt wurde. Das war ein Fehler." Mit der Zusammenstellung vieler Redaktionen ist sie ebenfalls unzufrieden. "Wir haben allzu häufig versäumt, uns in den Redaktionen so bunt aufzustellen, wie unsere Gesellschaft heute ist", so Becker mit Verweis auf zu wenige Frauen in Führungspositionen oder auch zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund in den Medienhäusern. "Wir müssen diverser im umfassenden Sinne werden, um nahe bei den unterschiedlichen Zielgruppen zu sein - und, ganz wichtig, um junge Menschen als Leserinnen und Leser zu gewinnen."

Das Leserinnen- und Leserverhalten wird durch diverse in Redaktionen im Einsatz befindlichen Tools immer transparenter. Die von manchen dadurch verfolgte "Klick-Logik" führe dazu, dass Interessen der Rezipienten neue Berücksichtigung fänden, doch sei auch die Gefahr der Boulevardisierung, Skandalisierung und "Blaulichtisierung" gegeben. "Datenorientiert arbeiten ist auf jeden Fall sinnvoll, datengetrieben ganz bestimmt nicht", so Becker.

Für den vom Oberauer Verlag und dem deutschen Zeitungsdesigner Norbert Küpper veranstalteten European Publishing Congress fanden sich nach zwei Jahren coronabedingter Pause rund 300 Chefredakteurinnen und -redakteure und Führungskräfte europäischer Medienhäuser in Wien ein, um sich über ihre Konzepte und die Zukunft der Branche auszutauschen. Der Kongress endet am Montagabend mit der Ehrung der besten Medienmacherinnen und -macher Europas.