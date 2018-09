Fußball-Bundesliga-Spiele sollen in Zukunft "frei" zu sehen sein

Sportminister Heinz-Christian Strache und Medienminister Gernot Blümel gaben in Wien eine gemeinsame Pressekonferenz zum sperrig formulierten Thema "Fernseh-Exklusivrechtegesetz". Dieses Gesetz will die Regierung auf längere Sicht hin ändern. Es geht unter anderem um teuer erworbene Liveübertragungen von Fußballspielen im frei empfangbaren Fernsehen.

Es gehe darum, im frei empfangbaren Fernsehen "möglichst viel Österreich zu bieten", da seien etwa auch Fußballspiele der Bundesliga gemeint. Das sagte Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache am Montagvormittag. Dass so viele Fußballspiele "hinter der Bezahlschranke" seien, sei nicht der "Optimalzustand. Für die Öffentlichkeit müsse der Zugang in Zukunft gewährleistet werden.

Medienminister Gernot Blümel ergänzte, dass darüber jetzt eine Debatte mit den Vereinen, Rechteinhabern und TV-Betreibern gestartet werde: "Wir sehen uns eine 20 Jahre alte Verordnung neu an." Dabei könnten seiner Vorstellung nach auch Private und der ORF zusammenarbeiten.

Hier klicken: Das Fernseh-Exklusivrechtegesetz

Quelle: SN