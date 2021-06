Fußball, Doping und das ewige Leben

Getrieben von Verantwortung und Schmerz: Tobias Moretti verkörpert in "Das Netz" ein "fast antikes Schicksal".

Scheinwerfer an im ehrwürdigen Grand Hotel de l'Europe im wildromantischen Bad Gastein: Seit Donnerstag wird, wie berichtet, in dem traditionsreichen Kurort die Serie "Das Netz" gedreht. Die Idee zu dem Kooperationsprojekt von Servus TV und ARD Degeto stammt vom ehemaligen Burgdirektor Matthias Hartmann. ",Das Netz' öffnet einen Erzählkosmos, der in seiner Größe und Verflechtung die ganze Fußballwelt spiegelt, die Leidenschaft und die Korruption, die ein Teil von ihr sind", sagt der 67-jährige, in Salzburg lebende Theaterregisseur. Die Serie, die in ...